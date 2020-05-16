Dört gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı, denetimler devam etti - Son Dakika

Dört gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı, denetimler devam etti

Köprüde trafik yoğunluğu hat safhaya ulaştı

İSTANBUL - 11 Mayıs'ta bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı kabinesinin hemen ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olacağını açıkladı. Yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle megakent İstanbul'da da kısıtlama saat 24.00 itibariyle başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde denetimler başladı

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı an da iki yakayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri denetime başladı. Ekipler, bir yakadan diğerine geçecek olan sürücü ve yolculara kimlik kontrolü yaparak muaf olan kişiler statüsünde olup olmadıklarını kontrol etti. Kontrollerde çoğunluğunun sağlık çalışanı olduğu belirlenen sürücülerin geçişine izin verilirken kısıtlamaya uymadan trafiğe çıkan kişi ve kişilere cezai işlem uygulandı. Kısıtlama 19 Mayıs gecesi saat 24.00'de son bulacak.