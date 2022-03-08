Bursa Büyükşehir Belediyesinin açtığı burs için 4 günde 7 bin öğrenci başvuru yaptı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere burs verileceğinin kamuoyuna duyurulmasının ardından 4 günde 7 binin üzerinde başvuru oldu.

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık bir yıl süren hazırlıkların ardından kısa adı "BURSKOOP" olan Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifini kurdu. Geçen yıl ekim ayında Bursa Ticaret Sicil İl Müdürlüğüne tescil ettirilen BURSKOOP, marttan itibaren 4 ay boyunca üniversite öğrencilerine 500'er lira burs verecek.

Geçen cuma günü kamuoyuna yapılan duyurunun üzerinden 4 gün geçmesine rağmen online başvuru sayısı 7 bini aştı. Büyükşehir Belediyesi, uygulamadan haberi olmayan ve gerçekten bursa ihtiyacı olan öğrencilere de ulaşabilmek amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi kampüslerine stant açarak olabildiğince fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Üniversiteli gençler stantlarda hem burs uygulaması hem de Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik hizmetleri konusunda bilgilendiriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyelerin burs vermesinin 2009 yılında yasaklandığını bu nedenle BURSKOOP'u kurarak bu desteği yasal bir zemine oturttuklarını hatırlattı.

Yeni neslin daha donanımlı olması için eğitim konusunda ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerimizin de büyük katkı vereceği kooperatifimiz sayesinde öğrencilerimiz ve ailelerine bir nebze de olsa ekonomik destek sağlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. İnşallah önümüzdeki eğitim döneminde uygulamayı sanayinin ihtiyacı olan bölümleri tercih eden meslek lisesi öğrencileri için de hayata geçireceğiz. BURSKOOP'un başta öğrencilerimiz olmak üzere Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum."

Yeni eğitim dönemiyle birlikte yıllık bazda da burs desteği 8 ay sürecek ve ilk etapta projeden 3 bin öğrencinin yararlanması hedefleniyor.

Burs desteğinden Bursa'da ikamet eden ailelerin çocukları yararlanabilecek.

Burs desteği almak isteyen öğrenciler, başvurularını "burs.bbbgenclikkulubu.com" adresi üzerinden online yapıyor.

Başvurular 14 Mart'ta sona erecek ve tüm başvurular detaylı bir incelemeye tabi tutulacak. İncelemenin ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler 500'er lira aylık bursa kavuşmuş olacak.