Dört ilçedeki 8 ayrı hırsızlığın şüphelisi 3 kişi yakalandı, 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Dört ilçedeki 8 ayrı hırsızlığın şüphelisi 3 kişi yakalandı, 1'i tutuklandı

08.04.2022 16:34
Dört ilçedeki 8 ayrı hırsızlığın şüphelisi 3 kişi yakalandı, 1'i tutuklandı

Eskişehir genelinde 4 ilçede gerçekleşen 8 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Eskişehir genelinde 4 ilçede gerçekleşen 8 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Han İlçesinde 4, Sarıcakaya İlçesinde 2, Tepebaşı İlçesinde 1 ve Odunpazarı İlçesinde 1 olmak üzere toplam 8 farklı Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı olayının aydınlatılması yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, JASAT Dedektif Timleri ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından geniş ve detaylı incelemeler yapıldı.

Yürütülen teknik ve istihbarat çalışmaları neticesinde; piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan 4 bin 600 metre enerji nakil kablosunun çalındığı 8 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişinin kimlikleri tespit edildi. Takip edilen şüpheliler, Han ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kullandıkları araç ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada; kablo hırsızlığında kullanıldığı değerlendirilen direğe tırmanma aparatı, kablo kesme makası, eldiven ve 6 gram metamfetamin ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca yapılan incelemede araç üzerindeki plakaların sahte olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışma neticesinde 8 faili meçhul Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı olayı aydınlatılmış oldu. Han İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı', 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken diğer 2'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Dört ilçedeki 8 ayrı hırsızlığın şüphelisi 3 kişi yakalandı, 1'i tutuklandı
Dört ilçedeki 8 ayrı hırsızlığın şüphelisi 3 kişi yakalandı, 1'i tutuklandı
Dört ilçedeki 8 ayrı hırsızlığın şüphelisi 3 kişi yakalandı, 1'i tutuklandı

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Eskişehir'de kablo hırsızlığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı Eskişehir'de kablo hırsızlığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı Demir hırsızları suçüstü yakalandı Demir hırsızları suçüstü yakalandı

Eskişehir, Hisarcık, Jandarma, Enerji, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dört ilçedeki 8 ayrı hırsızlığın şüphelisi 3 kişi yakalandı, 1'i tutuklandı - Son Dakika


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