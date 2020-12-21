Dört ilde 163 bin 688 hektar alanda toplulaştırma yapıldı - Son Dakika

Dört ilde 163 bin 688 hektar alanda toplulaştırma yapıldı

21.12.2020 10:02
Dört ilde 163 bin 688 hektar alanda toplulaştırma yapıldı, System.String[]

DSİ Genel Müdür Kaya Yıldız, Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de 2020 yılı sonuna kadar163 bin 688 hektar alanda toplulaştırma yapıldığını bildirdi.

DSİ Genel Müdür Kaya Yıldız, Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de 2020 yılı sonuna kadar

163 bin 688 hektar alanda toplulaştırma yapıldığını bildirdi.

DSİ tarafından yürütülen toplulaştırma çalışmaları hakkında da açıklama yapan Yıldız, "Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar alanda, 2020 yılında ise Ekim ayı sonu itibari ile 425 bin hektar alan da tescil çalışmaları tamamlanmış olup 2020 yılı sonu itibari ile de 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibari ile 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Sulama yatırım maliyetlerinden tasarruf sağlanacak

Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığını kaydeden Yıldız, "Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır. Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Yıldız, 2020 yılında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler paylaştı. Yıldız, "Adana ilimizde de 2020 yılında 15 projede toplam 305 bin 285 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 123 bin 738 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 181 bin 547 hektar alanın 2023 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir" dedi.

Yıldız, Mersin'de 2020 yılında 1 adet projede toplam 37 bin 831 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 27 bin 910 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildiğini belirtti.

Hatay'da da 2020 yılında 2 adet projede toplam 54 bin 174 hektar alanda Toplulaştırma ve tarla içi gelişim hizmetleri çalışmasının devam ettiğini ifade eden Kaya Yıldız, "Devam eden çalışmalarla 54 174 hektar alanın 2023 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir" dedi.

Yıldız, Osmaniye'de 2020 yılında 1 adet projede toplam 31 bin 421 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 15 bin 637 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerimizde 2020 yılı sonuna kadar 19 adet proje dahilinde 180 bin 556 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2023 yılı sonuna kadar 248 bin 155 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanıyor" diye konuştu. - ADANA

Dört ilde 163 bin 688 hektar alanda toplulaştırma yapıldı
Dört ilde 163 bin 688 hektar alanda toplulaştırma yapıldı
Dört ilde 163 bin 688 hektar alanda toplulaştırma yapıldı

Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dört ilde 163 bin 688 hektar alanda toplulaştırma yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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