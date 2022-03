Dört ilde "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, şehit yakınları ve gazilere törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Valilikteki törende, vatanı için canından vazgeçmiş ya da canından vazgeçmeyi göze almış kahramanların aileleriyle ve gazilerle bir arada bulunmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Elban, "Aziz milletimizin, söz konusu vatan olduğunda en rahat vazgeçebileceği şeyi canıdır. Bugün de bu salonda vatanı için canından vazgeçmiş ya da canından vazgeçmeyi göze almış kahramanlarımızın aileleriyle ve kahraman gazilerimizle beraberiz." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 2 şehit yakını ile 6 gaziye madalya ve berat verildi.

Mersin

Mersin'de 3 şehit yakını ile 8 gaziye, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Törende, 2019'da Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'lılarla girilen silahlı çatışmada gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Metin'in askeri kamuflaj giyen 19 aylık oğlu Osman Batur, sevimli hareketleriyle dikkati çekti.

Vali Ali İhsan Su, törende, Türk milletinin geçmişten bu yana her zaman hür ve bağımsız yaşadığını belirterek, "Yüce milletimiz vatanı, toprağı, hürriyeti, bağımsızlığı için her zaman hayatını ortaya koymuş. Kahraman gazilerimiz, aziz şehitlerimiz, kanlarıyla ve terleriyle bu vatanı bize emanet etmişlerdir. Kahraman gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehit yakınları ile gazilere madalya ve berat sunuldu.

Hatay

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentteki bir otelde düzenlenen törende, şehitlerin bu toprakları vatan yapmak için canlarını gözlerini kırpmadan verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Şehit yakınlarına ve gazilere şükranlarımızı sunuyoruz. Katıldığım şehit cenazelerinde gördüğüm şudur, şehit babaları, anneleri, eşleri ve kardeşleri metanetlerini hiçbir zaman bozmadan 'vatan sağ olsun' diyebilen ve bu memleketin yiğit insanlarıdır."

Vali Doğan'ın konuşmasının ardından 6 şehit yakını ve 4 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Osmaniye

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Valilikteki törende, şehit ve gazilerin emsalsiz fedakarlıkları sayesinde huzur içinde yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her köşesinde ortak duygularla, şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizin bize yadigarı, kutsal emaneti olan sevgili aileleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti her daim yanınızdadır. Ne yaparsak yapalım onların hakkını asla ödeyemeyiz. Onlar 'vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim' diyerek can veren yiğitlerdir."

Vali Yılmaz, konuşmasının ardından, 3 şehit yakını ve 1 gaziye madalya ve berat takdim etti.