Dört İldeki Sulak Alanlarda 131 Bin 686 Tane Su Kuşu Sayıldı
34 dakika önce
Konya, Aksaray, Karaman ve Nevşehir illerindeki göl ve sulak alanlarda ocak ve şubat ayında sürdürülen çalışmalarda 131 bin 686 tane su kuşunun sayıldığı bildirildi.
Konya
, Aksaray
, Karaman
ve Nevşehir
illerindeki göl ve sulak alanlarda ocak ve şubat ayında sürdürülen çalışmalarda 131 bin 686 tane su kuşunun sayıldığı bildirildi.
Konuyla ilgili olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar
8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, sulak alanlardaki su kuşu değişimlerinin mevsimsel olarak izlenerek bu konuda önemli ölçüde veri sağlamak maksadıyla her yıl kış ortasında su kuşlarının sayımının yapıldığı hatırlatıldı.
Açıklamanın devamında, 12 Ocak-19 Şubat 2019 tarihleri arasında, "Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü görev alanındaki sulak alanlardaki kış ortası su kuşu sayımında 131 bin 686 kuş sayılmıştır." denildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü görev alanında Konya, Aksaray, Karaman ve Nevşehir illerinde bulunan göl ve sulak alanlar yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:32 Kaynak: AA
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