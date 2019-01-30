Dört Kameralı Samsung Galaxy A9 : Fiyatını Hak Ediyor Mu?
17 dakika önce
Dünyanın dört ana kameralı ilk cep telefonu olan Samsung Galaxy A9'u test ettik. Üzerinde biri geniş açı, diğer 2X optik zoom, diğeri alan derinliği ve sonuncusu da ana kamera olmak üzere 4 kamera bulunan telefon bazı özellikleri güçlü olmasına rağmen Snapdragon 660 gibi orta seviye işlemcisi...
Dünyanın dört ana kameralı ilk cep telefonu olan Samsung Galaxy
A9'u test ettik. Üzerinde biri geniş açı, diğer 2X optik zoom, diğeri alan derinliği ve sonuncusu da ana kamera olmak üzere 4 kamera bulunan telefon bazı özellikleri güçlü olmasına rağmen Snapdragon 660 gibi orta seviye işlemcisi ve fiyatı yüzünden eleştiri alıyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:45 Kaynak: Youtube
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