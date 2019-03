Dört Kardeş Ele Ele Verdi, Kendi İşlerinin Patronu Oldu

Diyarbakır'da başkalarının yanında çalışmak istemeyen 4 kardeş kafa kafaya vererek kendilerine ait bir iş yeri açtı.

Diyarbakır'da başkalarının yanında çalışmak istemeyen 4 kardeş kafa kafaya vererek kendilerine ait bir iş yeri açtı. Hiçbir destek almadan deniz konseptli kafe açan kardeşler, kendi işlerinin patronu oldu.



Diyarbakırlı 6 kardeş olan Yetişsin ailesi, başkalarının yanında çalışmaktansa kendi işlerini kurmaya karar verdi. Kardeşlerden Bahar, Fidan, Çiğdem ve Umut, gemi kaptanı olan kardeşleri Fidan'ın tavsiyesi ile deniz konseptinde bir kafe açmaya karar verdi. Yaklaşık bir ay önce bir kısmını borç aldıkları 120 bin lira masrafla 'Titanik Cafe'yi açan kardeşler, burada kendi işlerinin patronu olarak çalışmaya başladı. Servisleri de kendileri yapan Yetişsin kardeşlerin en büyük hayali, işlerini genişletip özellikle işsiz kadınlara istihdam olanağı sağlamak.



Diyarbakır'ın tek kadın gemi kaptanı



İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünden 2017 yılında mezun olan Fidan Yetişsin, yaklaşık bir yıldır gemi kaptanlığı yapıyor. Diyarbakır'ın tek kadın gemi kaptanı olan Fidan Yetişsin, aylarca süren seferleri sonunda geldiği memleketinde kardeşlerine yardım ediyor. Kafenin isim ve konsept sahibi olan Fidan, kadınların isterse her şeyi yapabileceklerinin en büyük kanıtı



"Kadınlar isterlerse her şeyi başarırlar"



İşletmeyi açan kardeşlerden 29 yaşındaki Bahar Yetişsin, 5-6 yıl boyunca çeşitli sektörlerde çalıştığını söyledi. Kardeşleri ile birlikte otururken akıllarına bir anda kafe açma fikrinin geldiğini kaydeden Bahar Yetişsin, "Kendimize ait bir iş yerimiz olsun dedik, 4 kardeş bir arada çalışalım diye düşündük. Hep birlikte açtık burayı. 120 bin lira kadar masrafımız gitti, bir kısmını borç aldık bir kısmını biz koyduk herhangi bir destek almadan bu iş yerini açtık. Hedefimiz burayı daha çok büyütüp özellikle işsiz kadınlara daha fazla iş imkanı sunmak istiyoruz. Kadınlar, isterlerse her şeyi başarırlar. Biz inandık ve bu iş yerini açtık" dedi.



Hem gemi kaptanı hem de iş yeri çalışanı



Gemi kaptanı olan Fidan Yetişsin ise, üniversiteden mezun olduktan sonra mesleğini yaptığını, seferlerden arta kalan zamanlarda da ailesine yardım etmek için kafeye geldiğini söyledi. Fidan Yetişsin, şöyle konuştu:



"Ben gemi kaptanlığı yapıyorum, burada tek amacım ablamlara aileme destek olmak, onlara tamamen yardım amacıyla buradayım. Titanik tamamen benim fikrim. Ben denizci olduğum için ailem de bunu destekledi. Nedeni de farklı bir konseptte bir yer açma isteğiydi. Diyarbakır'da deniz yok, gemi yok o yüzden böyle bir şey istedik. Bu fikir oradan aklıma geldi. Zaten hayalim, mesleğim her şeyim deniz üzerine olduğu için aklıma gelen ilk fikir de Titanik oldu. Ailem de bunu güzel karşıladı. Müşterilerimiz de çok güzel karşılıyor, ilginç buluyorlar. Bizim seferlerimiz 4 ay civarında. En son 6 aylık bir seferim oldu, bu süre zarfında çalıştım ondan sonra bir süreliğine tatil yapıyorum. Bu arada da aileme destek olmak için burada onlara yardım ediyorum. Kadınlar gemi kaptanlığında da görüldüğü gibi her işi yapabilirler. Yeter ki hayallerinin peşinden koşsunlar." - DİYARBAKIR

