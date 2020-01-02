Dört katlı binada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Dört katlı binada çıkan yangın korkuttu

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah 07.00 sıralarında zemin artı 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Dört katlı binada çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah 07.00 sıralarında zemin artı 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın sırasında evin diğer odalarında bulunan aile bireyleri yangın ve dumandan etkilenmeden daireyi terk ederken, daire kullanılamaz hale geldi.


Manisa'nın Alaşehir ilçesi Beşeylül Mahallesi Osman Akça Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında Ünsal Özhan'a ait dairede henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Zemin artı 4 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında her hangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Yangın esnasında evin diğer odalarında bulunan aile bireyleri yangın ve dumandan zarar görmeden evi terk etti. Evden dumanlar yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeyi bildirdi. Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Sabah saat 07.00 sıralarında çıkan yangınla ilgili polis soruşturmayı sürüyor. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:49 Kaynak: İHA
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