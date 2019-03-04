Son Dakika Haberleri: Dört Kişilik Ailenin Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Dört Kişilik Ailenin Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

40 dakika önce

Gaziantep'te iki çocuklu bir ailenin kentte trafiğin yoğun olduğu bir caddede motosikletle ilerlemesi yürekli ağza getirdi.

Dört Kişilik Ailenin Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu, System.String[]
Gaziantep'te iki çocuklu bir ailenin kentte trafiğin yoğun olduğu bir caddede motosikletle ilerlemesi yürekli ağza getirdi. O anlar bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Gaziantep'in işlek caddelerinden birinde bir motosiklet sürücüsünün iki çocuğu ve eşiyle birlikte trafikte ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Motosikletin koltuğuna eşiyle birlikte oturan sürücünün bir çocuğu kendi kucağına, diğer çocuğu da eşinin kucağına koyarak ilerlemesi dikkat çekerken çocuklardan birinin tedirgin halleri gözlerden kaçmadı. Aile soğuk havaya ve yoğun trafiğe aldırış etmeden trafikte ilerledi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:15 Kaynak: İHA

Motosiklet, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gündüz İnşaatta, Akşam Seçim Çalışmalarında Dağdaki Cula Deliği'ne Yaz İçin Tonlarca Kar Depolandı

Tanzim Satış Noktalarında Pirinç Satışları Başladı Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 14:55:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dört Kişilik Ailenin Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]