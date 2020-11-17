Dört kişinin aylık gıda harcaması Ekim'de 2,362 lira - Son Dakika

Dört kişinin aylık gıda harcaması Ekim'de 2,362 lira

17.11.2020 16:04
Dört kişinin aylık gıda harcaması Ekim'de 2,362 lira, System.String[]

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (Bisam) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için Ekim'de aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 362 liraydı.

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (Bisam) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için Ekim'de aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 362 liraydı.

Bizam verilerine göre, gıda harcamalarının üzerine hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre asgari geçim için gereken toplam gelir de 8 bin 169 lira olarak belirlendi.

Bisam açıklamasında, "Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti 2 bin 362 lira olarak tespit edildi. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 8 bin 169 liraya ulaşıyor."Bisam verilerine göre Ekim'de gıdada "günlük en yüksek maliyet grubunu" 28.63 lira ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu. Bu grubu;et, tavuk ve balık grubu 15.84 lira,sebze ve meyve 12.27 lira, ekmek 5.40 lira, katı yağ ve sıvı yağ 5.68 lira,yumurta 1.26 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez 4.0 lira ile izledi.Ailede her kişinin sağlıklı beslenmesi için gerekinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarının farklılık gösterdiğinin altı çizilen Bisam açıklamasında şöyle denildi:

"Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 10-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir. Günlük 78.68 TL'lik harcama içinde en maliyetli tüketim 7.97 TL ile 10-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır." (Grafik)


Dört kişinin aylık gıda harcaması Ekim'de 2,362 lira

asgari geçim, araştırma, Metal, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dört kişinin aylık gıda harcaması Ekim'de 2,362 lira - Son Dakika Ekonomi


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