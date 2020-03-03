Dört kişinin koronavirüsten öldüğü Fransa'da 2 bin maske çalındı, devlet stoklara el koydu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dört kişinin koronavirüsten öldüğü Fransa'da 2 bin maske çalındı, devlet stoklara el koydu - Son Dakika Dünya

Dört kişinin koronavirüsten öldüğü Fransa'da 2 bin maske çalındı, devlet stoklara el koydu

6 saat önce

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası 200’ü aşarken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron devletin koruyucu maske stokları ve üretimine el koyduğunu açıkladı. Bugün Fransa’nın güney kenti Marsilya'daki Conception adlı hastanede 2 bin maskenin çalındığı ortaya çıktı

Dört kişinin koronavirüsten öldüğü Fransa'da 2 bin maske çalındı, devlet stoklara el koydu, System.String[]

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı da 200'ü aştı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise devletin koruyucu maske stokları ve üretimine el koyduğunu açıkladı.


Resmi sosyal medya hesabı üzerine açıklama yapan Macron, "El konulan maskelerin devlet tarafından sağlık profesyonelleri ve koronavirüse yakalanan hastalara verileceğini" açıkladı.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:11 
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