Dört kişiye mezar olan bağ evinin arazisi 5 bin liraya alınmış - Son Dakika

Dört kişiye mezar olan bağ evinin arazisi 5 bin liraya alınmış

Bursa'daki sel baskınında 4 kişiye mezar olan bağ evinin Ahmet Bilen tarafından bir müşterisinden alındığı ortaya çıktı.

Bursa'daki sel baskınında 4 kişiye mezar olan bağ evinin Ahmet Bilen tarafından bir müşterisinden alındığı ortaya çıktı. Olayda hayatını kaybeden Ahmet Bilen'in sel esnasında annesi, eşi, kızı ve yeğeniyle birlikte bağ evinin bahçesinde ektiği sebzelerle ilgilendiği öğrenildi. Bilen'in yakınları olay anında bağ evinin bulunduğu bölgede yağış olmadığını, selin bölgenin daha üst kesimlerinde yağan şiddetli yağmur sonrası geldiğini söyledi.

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Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Kayacık ve Dudaklı Mahallelerinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de kayıp olarak arandığı sel baskınının yaraları sarılmaya çalışılırken, sele kapılıp kaybolan 17 yaşındaki Derya Bilen'e ulaşılamadı. 2 gündür aralıksız devam eden arama çalışmalarına sağanak yağmur uyarısının verilmesiyle birlikte öğleden sonra ara verilmek zorunda kalındı. Hayatını kaybeden Bilen ailesinin akrabaları; kayıp olan Derya Bilen ile ilgili umutlarını halen taze tutarken, kendileri de zaman zaman küreklerle dere yatağına inerek genç kızı aradı.


Öte yandan 4 kişiye mezar olan Ahmet Bilen'e ait bağ evinin bulunduğu arsanın 5 sene önce, Ahmet Bilen'e bir müşterisi tarafından 5 bin liraya satıldığı ortaya çıktı. Arsayı aldıktan sonra bahçesinde sebze yetiştirmeye başlayan Bilen'in hafta sonları da ailesiyle birlikte dinlenmek için arsaya bağ evi yaptığı öğrenildi. Ahmet Bilen'in bağ evinin bulunduğu arsayı müşterisi olan bir kişiden 5 bin liraya satın aldığını belirten komşusu ve aynı zamanda akrabası olan Abdurrahman Söylemez, "Pazar günleri hep ailecek buraya geliyorlardı. Burayı bağ evi olarak kullanıyorlardı. Geçen pazar günü buraya geldiklerinde yağmur yağmıyormuş, yukarıda yağıyormuş. Sel olmadan önce Ahmet ile birlikte annesi, hanımı, kız çocuğu ve abisinin kızı bahçede ektikleri sebzelerle ilgileniyormuş. O sırada yağmur yağmadığı için fark edememişler. Üst bölgelere yağan şiddetli yağmurun seli aniden bulundukları yeri basmış. Evin içerisinde bulunan Ahmet'in abisinin hanımı ve 2 çocuk selden kurtulmuş. Ahmet, annesi, hanımı ve 2 çocuğu kurtarmaya çalışırken kendisi de sele kapılmış. Derya hala bulunamadı, çok zor bir ihtimal ama Allah'dan umut kesilmez. Bildiğim kadarıyla bu arsayı Ahmet 5 sene önce 5 bin liraya bir müşterisinden almış." diye konuştu.


Öte yandan sağanak yağış uyarısıyla ara verilen arama çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi. - BURSA

Ahmet Bilen, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:01 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dört kişiye mezar olan bağ evinin arazisi 5 bin liraya alınmış - Son Dakika
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