Dört Köyü Birbirine Bağlayan Yol Artık Daha Güvenli - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel Hayriye, İnebeyli, Taşağıl ve Semetler köylerini birbirine bağlayan 9 kilometrelik yolun oto korkulukları yapıldı ve çizgileri çekildi. Yapılan çalışma ile yol daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

OTO KORKULUKLAR MONTE EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, köy yollarının modern, güvenli ve konforlu görünüme sahip olması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Karamürsel ilçesi Hayriye, İnebeyli, Taşağıl ve Semetler köylerini birbirine bağlayan yolda çalışma gerçekleştirildi. Yolun daha güvenli ve konforlu olması için yol kenarına oto korkuluk montajı yapan Büyükşehir Belediyesi yol çizgilerinin de çekilmesiyle araç trafiği açısından düzen ve güvenlik sağlanmış oldu.

9 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

9 kilometre uzunluğundaki köylerini birbirine bağlayan yol 6, 5 metre genişliğe sahip. Yağmur suyu için beton kanal yapılan yol için 8 bin 800 metreküp C30 yol betonu, 125 ton cesan demir kullanıldı. Aşınması ve dayanımı daha geç olan beton yollar için daha düşük maliyetle yerli kaynaklar kullanılıyor. Asfaltta kullanılan ithal petrokimya malzemeler yerine yerli kaynakların kullanıldığı beton yollar daha dayanıklı ve uzun ömürlü oluyor.