Dört Kulaklı Kuzu Yaşama Tutunamadı

- Dört kulaklı kuzu yaşama tutunamadı Kuzu biberonla beslenirken cep telefonu çekimleri Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dört kulaklı dünyaya gelen kuzu yaşama tutunamadı.

- Dört kulaklı kuzu yaşama tutunamadı

Kuzu biberonla beslenirken cep telefonu çekimleri Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dört kulaklı dünyaya gelen kuzu yaşama tutunamadı.



İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de besicilik yapan Adem Akkuş'a ait ahırdaki koyunlardan biri dün sabah saatlerinde 2'si alt çenesine yakın ve büyük 4 kulağı olan bir kuzu dünyaya geçirdi.



Ağız kısmı tam gelişmemiş olduğu için annesini ememeyen kuzu, Akkuş ve yakınlarınca veterinere götürüldü.



Buradaki inceleme sonrası kuzuyu yeniden köyüne getiren Akkuş, bir süre kuzuyu evinde ve ahırda biberonla besledi.



Akkuş'un tedavi ettirmek için İstanbul'a götürmeyi düşündüğü kuzu, bir gün sonra ahırda öldü.



Kuzunun sahibi Adem Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilk kez 4 kulaklı doğan bir kuzu ile karşılaştığını söyledi.



Kuzuyu hayatta tutmaya çalıştığı anlatan Akkuş, "90 tane küçükbaş hayvanımız var. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. Alt çenesi oldukça geniş olduğu için annesinden süt ememedi. Ben de bir gün boyunca biberonla besledim. Bölgede tedavisinin mümkün olmadığını öğrenince İstanbul'dan üniversitelerle irtibata geçtik. Bugün götürecektik fakat ahıra gittiğimde ölmüş olduğunu gördüm." dedi.



Veteriner Hekim Halis Yıldız da kuzuyu incelediğini belirterek bu tür vakaları anormal doğumlar olarak nitelendirdiklerini aktardı.



Yıldız, kuzuyu sahibinin kliniklerine getirdiğini anlatarak şu bilgileri paylaştı:



"Sahibi, kuzuyu kliniğimize getirdiğinde beslenme zorluğu çektiğini gördük. Kuzunun alt çenesi hiç oluşmamıştı ve ikisi kafa bölümünde, ikisi de çene kısmında toplam dört kulağı vardı. Çene kısmı aşağıya doğru ayrık ve ağzı çok geniş şekilde duruyordu, bu yüzden annesi tarafından emzirilemiyordu."



Yıldız, "Bu tür vakalar ender olmakla genellikle resesif genlerin karşılıklı çatışmasıyla oluşuyor. Çevresel faktörlerin de bunda etkisi olabilir. Bölgemizde hatta batıda bile bu şekilde doğumsal hastalıkların tedavisi çok zor." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! CHP'nin Şişli, Kadıköy, Beyoğlu ve Küçükçekmece Adayları Belli Oldu

MİT ve Emniyetten Ortak Operasyon! 'Mavi' Kategoride Aranan Terörist İstanbul'da Yakalandı

Erdoğan, İsrail Parlamentosunda Bulunan Arap Kökenli Vekilleri Kabul Etti: Filistin'e Sırtımızı Dönmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da Aracını Durdurup Minibüsçülerle Sohbet Etti