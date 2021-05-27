Dört kuşaktır arıcılık yapan aile, 4 kıtaya makine ve ekipman satıyor

Bursa'da bir firmanın ürettiği arıcılık makine ve ekipmanları dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Atalarının Bulgaristan'da başladığı arıcılık faaliyetlerine 1950'li yıllarda Türkiye'ye göç ettikten sonra devam eden Civan ailesi, 1997'de şirketleşti.

Koruyucu giysi, körük, sır alma teknesi, bal süzme ve polen temizleme makineleri gibi yüzlerce çeşit ürün imal eden firma, 20 yıl önce ihracata başlamasının yanı sıra dünyanın önemli arıcılık merkezlerinden Türkiye'deki üreticilerin de tedarikçisi oldu.

Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika kıtalarında çok sayıda ülkeye ihracat yapan firmanın sahipleri, dört kuşak önce atalarının arıcılıkla başladığı serüveni farklı kulvarlarda sürdürüyor.

Şirketin müdürü Mustafa Civan, AA muhabirine, ticari bir firma olmalarına rağmen asıl amaçlarının arıcılığın geliştirilmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Kendilerine ait kovanların da bulunduğunu ve arı sütü ürettiklerini belirten Civan, bu sayede imal ettikleri ekipmanları da test etme imkanı bulduklarını anlattı.

Arıcılıkta kullanılan yüzlerce ekipmanı ürettiklerini, yurt içi ve yurt dışındaki işletmelere bu hatların kurulumunu gerçekleştirdiklerini aktaran Civan, şöyle devam etti:

"2001'den beri ihracat yapıyoruz. İlk başlarda yakın coğrafyamızda başladığımız ihracatta Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarında çok sayıda ülkeye ihracat yapıyoruz. Avustralya ve Yeni Zelanda'ya da ürün göndereceğiz. Biz bu işe girmeden önce Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin ürünleri dünyanın her tarafına satılıyordu. 2001'den itibaren ihracata odaklandık. Konuyla ilgili fuarlara katıldık, dünyanın birçok noktasını gezdik. Firmaların üretimini, taleplerini gözlemledik. O arada firmalarla ilişkiler kurduk. Daha sonra orada olup, burada olmayan ürünleri imal ederek arıcılara tanıttık. Sadece bize ait özgün ürünleri üretmeyi hedefleyip Türkiye ve yurt dışına satmayı planladık. Bunun sonucunda da özellikle son 4-5 yıldır yüzde 70 ihracat, yüzde 30 iç piyasaya çalışıyoruz."

"Sadece ihracat değil, Türkiye'de de ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz"

Civan, kovan sayısı bakımından ilk üçte yer alan Türkiye'nin arıcılıkta büyük bir ülke olduğunu vurguladı.

Ülkede 9 milyon civarında kovan bulunduğunu dile getiren Civan, "Dolayısıyla Türkiye de bu anlamda büyük bir pazar. O anlamda da sadece ihracat değil, Türkiye'de de ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Civan, makine ve ekipman üretimine başladıktan sonra bu alanda Türkiye'nin ithalatının azalmasına katkılarının olduğunu bildirdi.

Bu konuda kendilerini öncü olarak gördüklerini ifade eden Civan, "Bilgi birikimimizi diğer firmalarla da paylaşıyoruz. Üretemeyeceğimiz bir ekipman yok, hepsini yapabiliyoruz. Arı ürünleri ve arıcılık ekipmanları ihracatında rakamsal boyut düşük. Burada önemli olan arının yaptığı iştir. Arının yaptığı tozlaşma, bitkisel ve hayvansal üretimde milyar dolarların üzerinde katkı sağlıyor. Buna bu açıdan bakılması lazım." diye konuştu.