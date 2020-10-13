Dört kuşaktır tadına doyulmayan lezzet - Son Dakika

Afyonkarahisar'da dört kuşaktır köftecilik yapan İrfan Arpaözü, 5 metrekarelik dükkanın önünde her gün oluşan kuyruktaki müşterilerine köfte ekmek yetiştiremiyor. Asırlık lezetten günlük onlarca kilo satılıyor.

Afyonkarahisar'da bir çay ocağının yanında yıllardır köftecilik yapan ve Köfteci İrfan olarak bilinen İrfan Arpaözü, yıllar önce dedesinin köfte arabasıyla sokak sokak gezerek sattığı köftenin tadını hiç bozmadan kuşaktan kuşağa aktarıyor. Oğlu ile birlikte küçük bir dükkanda köfte satan İrfan Arpaözü'nün kendine has yaptığı köfteleri yemek için Türkiye'nin değişik illerinden de müşteriler geliyor. Öğle saatlerinde uzun kuyruklar oluşan köftecide vatandaşlar en az yarım saat sıra bekledikten sonra köfte yiyebilirken saat 11.00 ila 17.00 arasında hiç köfte kalmıyor.

Dedesinden bu yana köfte yaptıklarını belirten İrfan Arpaözü, "Bizim dedemiz eski el arabalarıyla köfte satıyordu, şimdi biz de oğlumla birlikte dört kuşaktır köftecilik mesleğini sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisinden çok memnunuz. Bu işin sırrı temizlik, hijyen ve güler yüz. Köftelerimizi evde yapıyoruz. Saat 11.00'de pişirmeye ve servise başlıyoruz ve en geç akşam 5'e kadar köfte yapıyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR