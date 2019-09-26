Muğla'nın Ula ilçesinde, kültür turizminin desteklenmesi amacıyla kaymakamlık tarafından hazırlanan Dört Mevsim Kültür Rotamız Ula Projesi tanıtıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesince (MSKÜ) desteklenen projenin açılış ve bilgilendirme toplantısı, Sakin Şehir Akyaka Mahallesi'ndeki Nail Çakırhan ve Halet Çambel Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, proje koordinatörü Tuğçe Sarıoğlu, proje sorumluları Hatice Tutumlu ve Ulaş Akdoğan tarafından bilgi verildi.

MSKÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökben Ayhan da projenin kültürel boyutu hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlikte konuşan Ula Kaymakamı Baha Başçelik, bölgenin sadece deniz, kum, güneş turizmiyle değil, kültür turizmiyle de öne çıktığını söyledi.

Projeyi başarılı bir şekilde tamamlayarak güzel sonuçlar alacaklarına inandıklarını belirten Başçelik, "Bölgemizi her yönüyle tanıtmak istiyoruz. Burası tarihi özellikleriyle öne çıkan bir ilçe. Proje benden önce hazırlanmış. Biz sadece uygulama noktasında devraldık. Çok faydalı olacağına inanıyoruz. İhtiyacımız da bu zaten. Yani sadece deniz turizmi değil, dört mevsim turizm. Bölgemiz de buna müsait." dedi.

MUTSO Başkanı Mustafa Ercan da amaçlarının turizmi 12 aya yaymak olduğunu ifade etti.

Ülke turizminin sürdürülebilir hale gelmesinin 12 ay turizm anlayışından geçtiğini ve bu yöndeki çalışmaların çok önemli olduğunu dile getiren Ercan, "İlimizin tarihsel ve kültürel zenginliğinin değerlendirilerek gün yüzüne çıkartılması, 12 ay turizm anlayışının da önünü açacaktır. Ula'nın kültürel ve tarihsel potansiyelinin tespit edilmesiyle yürütülecek proje, bölgedeki turizm hareketliliğini artırmak, dört mevsim turizm seçeneğinin kültür turizmiyle güçlendirilmesini sağlamak ve bu anlayışla yeni istihdamların yaratılmasına olanak sağlamaya yönelik bir amaca hizmet ediyor." diye konuştu.

Ercan, projenin aynı zamanda bölgede ilk defa yapılandırılacak olan dijital kültür turizmi rotası sayesinde, kültürel mirasın alternatif turizm sektörüne öncülük de etmiş olacağını kaydetti.

GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan da yaklaşık 9 yıldır bölgede faaliyet gösterdiklerini hatırlattı.

Giderek faaliyetlerini yoğunlaştırmaya ve bölgeye daha iyi hizmet etmeye çalışan bir kurum olduklarını anlatan Akdoğan, 2018'de ilan ettikleri "Kültür Turizmi Mali Destek Programı" kapsamında Muğla'dan çok güzel projeler geldiğini ifade etti.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mesut Yılmaz, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, daire müdürleri, proje paydaşları, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.