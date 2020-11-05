"Dört Mevsim" oyunu prömiyer yaptı - Son Dakika

"Dört Mevsim" oyunu prömiyer yaptı

05.11.2020 22:15

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun (İDT) "Dört Mevsim" oyunu prömiyer gösteriminde izleyiciyle buluştu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun (İDT) "Dört Mevsim" oyunu prömiyer gösteriminde izleyiciyle buluştu.

Mecidiyeköy Büyük Sahne'de gerçekleşen gösterim öncesinde AA muhabirine açıklama yapan yönetmen Özgür Yalım, oyunun kadın erkek ilişkisini ele alan bir oyun olduğunu söyledi.

Aşkın doğal olarak insanları bir araya getirdiğini anlatan Yalım, "Evet aşk insanları bir araya getiriyor fakat aşkın üzerine bir ilişki inşa etmek gerekiyor. Eğer çiftler aşkın üzerine başka değerler oluşturamazlarsa anlayış, saygı, sevgi, empati gibi o zaman aşk bir ilişki inşa etmeye yaramıyor. Oyun bir yanıyla bize bunu anlatıyor. Aşk yaşayan çiftin birbirlerine karşı bu değerleri geliştiremediklerini ve mutlu olamadıklarını gösteriyor." diye konuştu.

Oyunun türüne romantik diyemeyeceğini belirten Yalım, şöyle devam etti:

"Burada romantik olan tek taraf çiftlerin birbirlerini gerçekte oldukları gibi değil de kendi hayal ettikleri gibi görmek istemeleri diyebiliriz. Bu romantik bir şey, romantizm de biraz gerçekten kopuk idealize bir şekilde görmektir değil mi? Bu anlamda romantik bir tarafları var. Ama ilişkilerinin derinliklerine girildiğinde ortaya gerçekler çıkıyor ve onların çatışmalarını izliyorsunuz."

Yalım, pandemi şartlarından ötürü prova sürecinden oturma düzenine kadar yeni kurallara uygun hazırlıklarını tamamladıklarını ve seyircinin ilgisini merakla beklediklerini sözlerine ekledi.

Arnold Wesker'in yazıp Berin Cumalı'nın çevirdiği iki perdelik gösterimde Beatrice'yi Şebnem Dokurel Topçuoğlu, Adam'ı ise Devrim Evin oynuyor.

Oyunda Behlüldane Tor dekor tasarımı, Nalan Alaylı kostüm tasarımı, Erhan Kösüre kondüvit, Atakan Talaş ışık kumanda, Kürşat Çelik de aksesuar sorumlusu olarak görev alıyor.

Yaklaşık 2 saat süren 2 perdeli oyunun prömiyerine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Devlet Tiyatroları, İstanbul, oyunlar, Yalım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dört Mevsim' oyunu prömiyer yaptı - Son Dakika


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