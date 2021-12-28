Dört Mevsim Turizm Cenneti Muğla - Son Dakika
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Dört Mevsim Turizm Cenneti Muğla

28.12.2021 00:21

Muğla, turizm alanında ülkemizin önemli şehirlerinden birisidir.

Muğla, turizm alanında ülkemizin önemli şehirlerinden birisidir. İlimizin bu önemi göz önünde bulundurularak turizm alanında ve ülke ekonomisine olan katkısının artırılması amacıyla turizmin dört mevsim olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda eşsiz doğal güzellikleri, iklimi, coğrafi konumu ile turizmde geniş olanaklar sunan Muğla'nın spor turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi, agro turizm, kırsal turizm gibi alternatif turizm türlerinin ön plana çıkarılması çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Vali Yardımcıları Caner Yıldız, M. Suphi Olcay, Ali Yılmaz, Murat Kahraman, Ayhan Yazgan, Baha Başçelik ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl'ün katılımıyla düzenlenen toplantıda; Spor Turizmi Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Sağlık Turizmi, Vali Yardımcısı Caner Yıldız, Kültür Turizmi, M. Suphi Olcay, Agro (Tarım) Turizmi, Ayhan Yazgan başkanlığında yürütülmesi için görev dağılımı yapıldı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, yeşille mavinin buluştuğu, 1484 km'lik sahil şeridine sahip, Karya ve Likya gibi uygarlıklarına ev sahipliği yapmış ve birçok antik yerleşim yerinin izlerini her karış toprağında taşıyan Muğla'nın ülkemizin değil, dünyanın en önemli turizm kentlerinden biri olduğunu ifade etti. Vali Orhan Tavlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Spor turizmi bir alternatif turizm modeli olarak, hızla gelişmekte ve günümüzde spor organizasyonları geniş kitleleri bir araya toplayabilmektedir. Bu nedenle yüzme, bisiklet, ekstrem sporlar, su sporları, dalış sporları bakımından sonsuz imkanlar sunan ilimizde spor turizmi son yıllarda önem kazanmıştır. Diğer taraftan adeta bir Açıkhava müzesi konumunda bulunan Muğla'da turizmi dört mevsime yaymak, turizme bir dinamizm kazandırmak, bölgemizin kültürünü yerli ve yabancılara tanıtmak, korumak, geçmişe ve geleceğe sahip çıkmak için kültür turizminin geliştirilmesi de oldukça önemlidir. Dört mevsim uygulanabilirliği yüksek olan kırsal turizm günümüzde oldukça ilgi görmektedir. Günümüzün değişen turizm tercihleri doğrultusunda teknoloji ve bilginin hızlı yayılımı, seyahat edenlerin farklı tatil aktivitelerine katılma istekleri ve büyük kentlerden ziyade daha sakin ve doğal ortamlarda zaman geçirmek istemeleri son yıllarda kırsal turizme olan ilgiyi arttırmıştır. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde ve sonraki yıllarda çeşitli sportif etkinliklerin kırsal alanlarda ve antik kentlerde yaygınlaştırılması ve çeşitli etkinliklerin bu alanlarda yapılması yönünde çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Yürütülen çalışmalarla birlikte kırsal alanların bölgemizin sosyal ve ekonomik gelişime katkı sunması, kısa sürede en fazla turisti bölgemize çekmek, bölge insanının yaşam standardını yükseltmek, tarihi, doğal değeri korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. "

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Dört Mevsim Turizm Cenneti Muğla - Son Dakika


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