Dört mevsim yeşilin şehri 'Başakşehir' - Son Dakika

Dört mevsim yeşilin şehri 'Başakşehir'

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki yeşil alan miktarını her geçen gün artırıyor. Çalışmaların dört mevsim aralıksız sürdüğü yeşilin şehrinde, son iki yılda 280 bin ağaç ve süs bitkisi toprakla buluşturdu.

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki her noktayı yeşilin her tonuyla süslüyor. Ağaçlandırma ve süs bitkisi ekimine büyük özen gösterilen Başakşehir'de, yıl boyunca ağaçlandırma ve süs bitkisi dikim çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

İlçenin dört bir yanı yeşille buluştu

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yediden yetmişe tüm Başakşehirlilerin yeşil alanlardan daha fazla yararlanması için çalışıyor. Viyadük girişleri, yol kenarları, refüjler, bisiklet yolu kenarları, kavşaklar ve parkların da aralarında bulunduğu alanlarda bakım, ağaçlandırma, mevsimlik çiçek ve süs bitkisi dikim çalışmaları titizlikle yapılıyor.

Avrupa'yı ikiye katladı

Son iki yılda yapılan çalışmalarla birlikte 280 bin ağaç ve süs bitkisi ekipler tarafından toprakla buluşturuldu. Yeşilin şehrinde Başakşehir Belediyesi tarafından bakımı yapılan yeşil alan miktarı ise 2 milyon 372 bin metrekareye ulaştı. Kişi başına 21 metrekare yeşil alanın düştüğü Başakşehir'de, 13 metrekare ortalamaya sahip Avrupa Birliği ülkelerinin neredeyse iki katı kişi başı yeşil alan bulunuyor.