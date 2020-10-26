"Dört nala" halkın güvenliğine koşuyorlar - Son Dakika

"Dört nala" halkın güvenliğine koşuyorlar

26.10.2020 11:57

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, orman denetimlerinden maçlara, tarihi ve turistik yerlerden araçların giremediği birçok alanda en ön safta görev alıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, orman denetimlerinden maçlara, tarihi ve turistik yerlerden araçların giremediği birçok alanda en ön safta görev alıyor.

Büyükçekmece'deki merkezlerinde çalışmalarını yürüten Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, sabahları ilk olarak tüm zamanlarını birlikte geçirdikleri atları, bulundukları tavlalardan çıkararak serbest alanda yürümeleri ve koşmaları için bırakıyor.

Daha sonra atların tımarlarını ve temizliklerini yapan ekipler, özel ekipmanları atlara giydirdikten sonra herhangi bir görevde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlanan eğitimi gerçekleştiriyor.

Yürüyüşle başlayıp dört nala koşuyla devam eden eğitimde atlar, önlerine sis bombası, torpil gibi malzemeler atılarak olaylara hazırlanıyor. Toplam 15 personel ve 8 attan oluşan Atlı Birlik Grup Amirliği, çalışmalarını düzenli olarak yaparak kendilerine verilecek görevi bekliyor.

"Atlar mutluluklarını bize belli ediyor"

Atlı Birlik Grup Amirliğinde yaklaşık 2,5 yıldır görev yapan polis memuru Furkan Erözdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atların günlük antrenmanlarının olduğunu söyledi.

Günlük yaklaşık 1 ila 1,5 saat aralığında bir çalışma yaptıklarını anlatan Erözdemir, "Daha sonra atlarımızın dışarda karşılaşabileceği ses ve görüntüye yönelik çalışmalarımız var. Burada ses, sis bombası, torpil ve havai fişek gibi karşılaşabileceğimiz olumsuz durumlara karşı hayvanlarımızı körleştiriyoruz." dedi.

Genelde tarihi ve turistik yerler, maçlar, piknik ve mesire alanları ve sahillerde görev yaptıklarına değinen Erözdemir, araçların giremediği yerlere de atlar sayesinde ulaşabildiklerini anlattı.

Erözdemir, orman yangınlarına yerinde müdahale için de göreve çıktıklarına dikkati çekerek, "Son bir aydır İstanbul'un farklı noktalarında bulunan ormanlarımızda aktif olarak görev yapmaktayız. Önleyici olarak orada bulunuyoruz. Örneğin semaver, ateş, mangal yakanlara hemen müdahale ediyoruz, gerekli cezai işlemleri de uyguluyoruz." dedi.

Bazen ailelerinden bile fazla zaman geçirdikleri atlarla aralarında görünmez bir bağ oluştuğunu ifade eden Özdemir, "Çiftliğimizde atların bakımlarıyla bire bir ilgilendiğimiz için hayvan da binicisini gördüğü zaman fiziksel ve ruhsal olarak rahatlıyor. Atlar da mutluluklarını bize belli ediyor. Atlı Birlik Grup Amirliği olarak biz 15 personel ve 8 atımızla vatandaşlarımızın huzur ve güveni için her zaman görev başındayız." diye konuştu.

"İnsanlarımızın bize tepkisi muazzam güzel"

Birliğin kadın polislerinden Ayten Yüksek de birimin açıldığını duyunca hayvanlara olan ilgisinden dolayı gönüllülük esasına göre başvuru yaptığını ve seçildiğini söyledi.

Atların tüm bakımlarını kendilerinin üstlendiğini anlatan Yüksek, şöyle konuştu:

"İnsanlarımızın bize tepkisi muazzam güzel oluyor, bizimle gurur duyuyorlar. Özellikle kadınlar bizi gördüğü zaman hemcinslerinin böyle büyük bir işte olması onlar için güzel oluyor. Hatta kenarda bizi alkışlayanlar ve tebrik edenler oluyor. Çocuklar da bizi ilk gördüğü zaman bir şoka uğruyor. İstanbul'da yaşamış ve büyümüş belki ilk kez at görüyor hem de üstünde kadın bir polis memuru var. Genelde kız çocukları da bizi görünce ebeveynlerine polis olmak istediklerini söylediklerini duyuyoruz ve bundan dolayı çok mutlu oluyorum."

Yüksek, kadınların hayatın her alanında olduğunu ve her işi layıkıyla yaptığını sözlerine ekledi.

Dört nala halkın güvenliğine koşuyorlar
Dört nala halkın güvenliğine koşuyorlar
Dört nala halkın güvenliğine koşuyorlar
Dört nala halkın güvenliğine koşuyorlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Çevik Kuvvet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dört nala' halkın güvenliğine koşuyorlar - Son Dakika

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