Dört nala ölüme koştu... Tersten giden at arabası, işçi servisi ile böyle çarpıştı - Son Dakika
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Dört nala ölüme koştu... Tersten giden at arabası, işçi servisi ile böyle çarpıştı

19.11.2022 09:58

Dört nala ölüme koştu.

Dört nala ölüme koştu... Tersten giden at arabası, işçi servisi ile böyle çarpıştı

Bursa'da tersten gelen at arabası ile servis midibüsünün kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada

Telef olan at belediye ekiplerince kaldırıldı

BURSA - Bursa'da tersten giden at arabası, işçileri taşıyan servis midibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. At telef olurken, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters şeritten son sürat ilerleyen at arabası, araçların gelmesiyle ne yapacağını şaşırdı. Bir araç yavaşlarken, gecenin karanlığında fark edilmeyen at arabası ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle at olay yerinde telef olurken, at arabasında bulunan kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Telef olan at ise belediye görevlileri tarafından yoldan alındı.

(ABE-AÇ-İHS)

Kaynak: İHA
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Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dört nala ölüme koştu... Tersten giden at arabası, işçi servisi ile böyle çarpıştı - Son Dakika

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