Dört otel, kapılarını evsizlere açtı - Son Dakika

Dört otel, kapılarını evsizlere açtı

27.01.2021 16:29
Dört otel, kapılarını evsizlere açtı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi evsizlerin barınması için açtığı geçici konaklama alanlarına, soğuğun ve yağmurun arttığı bugünlerde Basmane'deki dört oteli de dahil etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi evsizlerin barınması için açtığı geçici konaklama alanlarına, soğuğun ve yağmurun arttığı bugünlerde Basmane'deki dört oteli de dahil etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, havanın soğuması ve yağmurun artmasıyla Basmane bölgesindeki dört farklı otelle anlaşarak otellerin kapılarını evsizlere açmasını sağladı. Kalacak yeri olmayanlar otellere yerleşmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi, 2006'dan bu yana kış aylarında evsizlerin barınma, beslenme, sağlık hizmeti gibi her türlü ihtiyacının karşılandığı Müyesser Turfan Geçici Konukevi'nin yanı sıra Bornova Evka-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ni geçici konaklama alanına dönüştürmüştü.

168 evsiz faydalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Müyesser Turfan Geçici Konukevi, Bornova Evka-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ve otellerde sadece son 26 günde 168 evsiz ağırlandı. Şu anda hala 133 kişi konukevleri ve otellerde misafir ediliyor.

Kimler kalabilir?

Müyesser Turfan Geçici Konukevi'ne sokakta yaşayan, koronavirüs testi geçici barınma başvurusu yaptığı gün negatif çıkmış 18-59 yaş aralığındaki erkekler kabul ediliyor. Burada misafirin sağlık kontrolleri yapılıyor ve pandemi önlemleri nedeniyle dışarıya çıkmasına izin verilmiyor. Evsizler, konukevinden yaşları, fiziksel, ruhsal halleri de göz önüne alınarak 3 aya kadar hizmet alabiliyor. Muhtaç, yaşlı ve engelli bireyler bakım merkezlerine yerleştirilene kadar bu süre uzatılabiliyor.

Başvuru numaraları

Müyesser Turfan Geçici Konukevi'ne başvuru için 0232 361 71 51 ve 0232 361 00 82 numaralı telefonlar kullanılabilir. 60 yaş ve üzerindeki erkekler, ağır engelliler, kadın ve çocuklar içinse Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Alo 183 sosyal destek hattına başvuru yapılması gerekiyor.

Dört otel, kapılarını evsizlere açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Naim Süleymanoğlu, Basmane, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Dört otel, kapılarını evsizlere açtı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler polisle çatıştı: 1 ölü, 200 gözaltı, 300'den fazla yaralı Hollanda'da futbol kulüplerinin taraftarları ülkeyi yangın yerine çeviren protestoculara karşı sokaklara çıktı Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu
Türkiye, 2020'de 285 milyon çift ayakkabı ihraç etti Türkiye, 2020'de 285 milyon çift ayakkabı ihraç etti         
16:58
Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak         
16:42
"Alex F.Bahçe tarihinin en iyisi" diyen Emre, kendi oynadığı kadroyla mevcut kadroyu kıyasladı         
16:23
Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti         
16:01
İzmir'in göbeğindeki mahalle, yıllardır doğal gaz bekliyor İzmir'in göbeğindeki mahalle, yıllardır doğal gaz bekliyor         
15:36
Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı         
15:28
Yusufeli Barajı'nın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı Yusufeli Barajı'nın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı         
15:04
Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor         
14:35
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna yanıt: Son durumu Kabine toplantısı sonrasında açıklarız         
14:08
İşsizlikten isyan eden ünlü model İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi         
13:47
Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı         
12:58
Burası İzlanda değil Yozgat! Yol kenarlarından çıkan buharları ilk kez görenler şaşırıp kalıyor Burası İzlanda değil Yozgat! Yol kenarlarından çıkan buharları ilk kez görenler şaşırıp kalıyor         
12:35
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
SpaceX ile Amazon'un uzaya gönderecekleri uydular nedeniyle gerginlik yaşanıyor SpaceX ile Amazon'un uzaya gönderecekleri uydular nedeniyle gerginlik yaşanıyor         
11:42
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu         
11:05
Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 17:07:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dört otel, kapılarını evsizlere açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei