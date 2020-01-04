'Dört Renk Dört Yön Türk Ruhu' resim sergisi açıldı - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi, 3 Ocak Mersin'in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Sağ'ın, 'Dört Renk Dört Yön Türk Ruhu' resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.



Toroslar Belediyesi, 3 Ocak Mersin'in Kurtuluş Günü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Ocakları Mersin Şubesi işbirliğiyle konferans ve resim sergisi düzenledi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Sağ'ın, 'Türkler Niçin Renklerin Efendisidir, Resimlerin Çıkış Noktası Nedir?' adlı konferansta, renklerin Türkler için anlamı üzerinde duruldu. 98'inci yılda 98 eser ile zafer coşkusuna renk katan 'Dört Renk Dört Yön Türk Ruhu' resim sergisinde ise Türk mitolojisinde yer alan motif ve sembollerin yansımalarından oluşan çalışmalar yer aldı.



Sağ: "Rengin kaynağı ışıktır"



Dr. Mehmet Sağ, konferansında, "Türkler renklerin efendisidir" şeklindeki ispatlı olduğunu söylediği iddiasıyla dikkat çekti. Ortaya koyduğu eserlerin 30-35 yıllık bir birikimin sonucu olduğunu belirten Sağ, renklerin ritüellerde de uygulandığını, savaşlarda atların bile renklerine göre savaş meydanına sıralandığını söyledi. Sağ, "Renkler birer işaret, sembol ve kozmopolitik bir değer olduğu gibi bir tılsımdır da. Günümüze kadar getirdiğimiz düğünlerde gelinin beline kuşak bağlama ya da 3 bin 500 yıldır sürdürdüğümüz kırmızı protokol halısı, Türklere ait geleneklerdir. Bugün bütün dünyada kullanılan devlet protokol halısı, Türklerin dünyaya hediyesidir. Buna benzer birçok örneğimiz var. Fakat bunlara vakıf değiliz. Bugün Avrupa, özellikle Hollywood sineması da Türk mitolojisini kullanmaktadır. Bütün bu sıkıntının temelinde bizim kendi ruhumuza sahip olamamamız, kendimize ait öze giremememiz yatıyor. Bunlardan yola çıkarak ben 4-5 sene önce Avrupa'da bir sempozyumda 'Türkler renklerin efendisidir' dedim ve ispatımın olmadığı bir iddiada da bulunmayacağımı söyledim. Rengin kaynağı ışıktır. Işık olmadan hiçbir renk, hiçbir biçim kendisini ifade edemez. Temelde, kaynakta ışık vardır. Türk dünyası en az 5 bin yıllık, şu anda bilinen ve ispat edilen ama onun ötesinde 10 binlerce yıl öteye giden bir renk dünyasına ve zenginliğine sahiptir" dedi.



Yılmaz: "Biz bu bayrağın, bu vatanın, bu milletin tutkunuyuz"



Toroslar Belediyesi önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanında son bulan Zafer Yürüyüşünden bahseden Başkan Yılmaz ise "Bugün geleneğimiz haline gelen Zafer Yürüyüşümüzde yağmura rağmen coşkuyla heyecanla yürüdük. Islanmamıza rağmen heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden yürüdük. Neden yağmur altında yürüyorsunuz diyenler olmuştur elbet. Yürüdük, çünkü biz bu bayrağın, bu vatanın, bu milletin tutkunuyuz. Bizim atalarımız, dedelerimiz zorluk ve darlık içinde destansı bir mücadele vererek zafere ulaşmışlar. Biz yağmur altında yürüdük çok mu?" ifadelerini kullandı.



Başkan Yılmaz, konferansı ve Türk ruhunu yansıttığı resimleri için Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Sağ'a, bu konferansın düzenlenmesine vesile olan Türk Ocakları Mersin Şube Başkanı Ünal Kılıç'a ve katılımcılara teşekkür ederek, "3 Ocak hepimize kutlu olsun" dedi.



Halkkent Mahallesindeki Yunus Emre Kültür Merkezinde açılışı yapılan sergi, 13 Ocak Pazartesi gününe kadar gezilebilecek. - MERSİN