Dört tahvilin değişim ihalesinde 6.45 milyar lira net satış - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dört tahvilin değişim ihalesinde 6.45 milyar lira net satış - Son Dakika Ekonomi

Dört tahvilin değişim ihalesinde 6.45 milyar lira net satış

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Şubat-Nisan 2020 İç Borçlanma Stratejisi" çerçevesinde, dört tahvilin geri alımı karşılığında 28 Haziran 2028 itfalı tahvilde 6.45 milyar lira net satış yaptı.

Dört tahvilin değişim ihalesinde 6.45 milyar lira net satış, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Şubat-Nisan 2020 İç Borçlanma Stratejisi" çerçevesinde, dört tahvilin geri alımı karşılığında 28 Haziran 2028 itfalı tahvilde 6.45 milyar lira net satış yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Hazine'nin, valör tarihi 12 Şubat olan ihalelerinde, 11 Mart 2020 itfalı tahvili 28 Haziran 2028 itfalı tahville değişim ihalesinde net satış 514.4 milyon lira oldu.Hazine'nin 13 Mayıs 2020 itfalı tahvili 28 Haziran 2028 itfalı tahville değişim ihalesinde net satış 1 milyar 626.1 milyon lira olurken, 10 Haziran 2020 itfalı tahvili 28 Haziran 2028 itfalı tahville değişim ihalesinde net satış 1 milyar 650.8 milyon lira ve 1 Nisan 2020 itfalı tahvili 28 Haziran 2028 itfalı tahville değişim ihalesinde net satış 2 milyar 657.8 milyon lira olarak gerçekleşti.


Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:49 Kaynak: DHA
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