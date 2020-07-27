Dört tekerli aracı iki teker üzerinde kullanıyor - Son Dakika

Dört tekerli aracı iki teker üzerinde kullanıyor

Sivas'ta çılgın sürücü, dört tekerli ATV motoru ile çift teker üstünde yaptığı akrobatik hareketlerle dikkat çekiyor

SİVAS - Sivas'ta çılgın sürücü, dört tekerli ATV motoru ile çift teker üstünde yaptığı akrobatik hareketlerle dikkat çekiyor.

Çocukluğundan günümüze kadar motor merakı bulunan oto elektrik elektronik ustası Adem Uçar, ATV motoru ile yaptığı akrobatik hareketle dikkat çekiyor. Uçar, trafiğe kapalı alanlarda 4 tekerlekli ATV motoru ile çift teker üstünde yolculuk yapabiliyor. Oldukça denge isteyen hareketi trafiğe kapalı alanlarda yapan Uçar'ı görenler gözlerine inanamıyor.

Görenler şaşırıyor

Kentte oto elektrik elektronik ustası olan Adem Uçar, yaptığı hareketi görenlerin şaşırdığını belirterek, "Ortaokuldan beridir motorum var. Son 6 yıldır da motokros kullanıyorum. Son zamanlarda ATV' ye merak saldım. ATV ile beraber boş zamanlarımda vakit geçiriyorum. Hafta sonu çıkıyoruz. Akrobatik hareketler yapıyoruz. Zirvelere tırmanış yapıp günümüzü bu şekilde değerlendiriyoruz. Motosiklet ile bir bütün olmak kolay zamanda olmuyor. Oldukça çok uğraş istiyor. Kesinlikle trafiğe kapalı alanlarda ve kesinlikle kaskımız dizliğimiz oluyor. Görenler oldukça şaşırıyor" dedi.