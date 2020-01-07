Dört Tepe’de yeni bir şampiyonumuz var: Dawid Kubacki

68. Dört Tepe Turnuvası’nı dün akşam tamamladık. Son iki yıla nazaran çok büyük bir çekişme izlediğimizi söylemek mümkün. 2017/18’de Kamil Stoch, 2018/19’da ise Ryoyu Kobayashi şampiyon olurken dört tepenin hepsinde kazanmış ve son tepe olan Bischofshofen’deki atlayışlar birer formaliteye dönüşmüştü. Ancak bu sene senaryo farklıydı.

İlk ayakta, Oberstdorf’ta kazanan isim Kobayashi oldu. Japonyalı böylelikle Dört Tepe’de üst üste beş yarış kazanan dördüncü sporcu olarak tarihe geçti. İkinci ayakta, Garmisch-Partenkirchen’de onun altıncı kez üst üste kazanarak bunu başaran ilk kişi olup olmayacağı merak konusuydu. Beklenen olmadı ve Ga-Pa’da Norveçli Marius Lindvik galip geldi.

Üçüncü tepede, Innsbrück’te yine Lindvik kazandı. Ancak Lindvik ilk tepede 10. olmasının etkisiyle ikinci galibiyetine rağmen genel klasman zirvesine oturamadı. Son tepeye gelirken liderliği Kobayashi’den devralan isim, Dawid Kubacki’ydi.

İlk iki tepede üçüncü, üçüncü tepede ise ikinci olan Kubacki, lider geldiği son tepede, yani Bischofshofen’de, bu müsabakayı ikinci bitiren Karl Geiger’den neredeyse 10 puan daha fazla aldı. Böylelikle genel klasmandaki liderliğini koruyan 26 yaşındaki Polonyalı, kariyerinde ilk kez Dört Tepe şampiyonu oldu.

Genel klasmanda ikinci Marius Lindvik olurken üçüncü sırada Karl Geiger yer aldı.

Kubacki’nin şampiyonluğu, Polonyalıların son yıllardaki hakimiyetininin devamı anlamına da geliyor. Zira bir diğer Polonyalı Kamil Stoch, hem 2016/17’de hem de 2017/18’de Dört Tepe’de kazanmıştı. Kayakla atlamanın en prestijli organizasyonunda son dört yılın üçünde Polonyalılar şampiyon olmuş oldu.

Son olarak Almanların yine sevinemediğini belirtmek gerekiyor. Almanya, en son 2001/02’de Sven Hannawald ile Dört Tepe’de şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Karl Gegier, dört müsabakanın üçünde ikinci sırada yer alıp istikrar sağlasa da Almanların şampiyonluk hasretini dindiremedi.