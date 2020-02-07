Dört ülkenin turizmci ve sosyal medya fenomenleri Kayseri'de ağırlandı - Son Dakika

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Cezayir'den gelen turizmciler ve sosyal medya fenomenleri, Kayseri'yi gezdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'nin her yönüyle turizm şehri olması için tanıtım çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Bu kapsamda Türk Hava Yolları, Radisson Blu Hotel ve turizmci Nuri Çorbacıoğlu'nun girişimleriyle Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Cezayir'den 29 turizmci ve sosyal medya fenomeni kente geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun ziyaretçilerle yemekte bir araya geldi.

Burada konuşan Büyükkılıç, Kayseri'nin zenginlikler ülkesinin zenginlikler kenti olduğunu belirtti.

Kentin değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığını anlatan Büyükkılıç, ulaşım kolaylığına da dikkati çekti.

Büyükkılıç, kayak turizminin yanı sıra sağlık turizminde de kentin önemli bir konumda bulunduğunu, Bahreyn'den her yıl binlerce hastanın Kayseri'ye gelerek sağlık hizmeti aldığını aktardı.