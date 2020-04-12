Dört ülkenin

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye, Sırbistan, İtalya ve Çin'den sanatçıların katılımıyla internet üzerinden "Distan Together" (Uzak ama birlikte sanat) konseri düzenlendi.

Samsun Devlet Opera ve Balesinden (SAMDOB) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'den SAMDOB, Sırbistan Ulusal Operası, İtalya Benevento Filarmoni Orkestrası ve Çin'den katılım sağlayan sanatçılardan oluşan koro, dünya uluslarını, sağlık çalışanlarını, yakınlarını kaybedenleri ve hala yaşam mücadelesi verenleri destekleme adına aynı anda sosyal medya üzerinden konser verdi.Konserin orkestra şefliğini, 2020 yılı itibarıyla SAMDOB'da orkestra şefliği görevine başlayan İtalyan şef Andrea Solinas yaptı.

Ülkelerin konseri Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı YouTube kanalında yayımlandı.

Dün gece canlı olarak sanatseverlerin beğenisine sunulan ve dili "Müzik" olarak belirlenen konseri yaklaşık 7 bin kişi izledi.