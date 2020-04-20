Dört ünlü Instagram canlı yayınında buluştu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Dört ünlü Instagram canlı yayınında buluştu - Son Dakika Magazin

Dört ünlü Instagram canlı yayınında buluştu

6 saat önce

Oktay Kaynarca, Esra Bilgiç, Birand Tunca ve Uraz Kaygılaroğlu, Instagram'da dörtlü canlı yayında buluştu.

Dört ünlü Instagram canlı yayınında buluştu, System.String[]

Oktay Kaynarca, Esra Bilgiç, Birand Tunca ve Uraz Kaygılaroğlu, Instagram'da dörtlü canlı yayında buluştu. Kaynarca Instagram'da Hereous ekibinin teknik desteğiyle ilk kez gerçekleştirdiği canlı yayını 'Dostlar Merhaba' sözleriyle başlattı.


Duygu Durukan'ın moderatörlüğünde yapılan yayında Türk Kanser Derneği için destek çağrısı yapıldı. Bazı markaların ve hayırseverlerin Türk Kanser Derneği'ne yapacakları destek ve bağışlarının açıklandığı yayında Kaynarca, her hafta bir dernek yararına benzer yayınlar yapacaklarını duyurdu. Annesi 15 yıldır kanser tedavisi gören oyuncu Birand Tunca, yaşadığımız bu pandemi döneminde tedavileri devam eden kanser hastalarının salgından korunmasının önemini anlattı. Uraz Kaygılaroğlu, şehir dışından tedavi için gelen kanser hastalarının konaklama imkanlarına destek olan 'Mucize Evi' projesini önemine vurgu yaptı. Esra Bilgiç ise bu dönemde kanser tedavisi görmenin daha da zorlaştığını belirtirken zor durumdaki kanser hastalarına destek olmaya çağırdı.

Esra Bilgiç, Instagram, Kaynarca, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 05:56 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı
İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz         
00:39
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar         
00:33
Cristiano Ronaldo, ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı Cristiano Ronaldo, ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı         
00:24
Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı         
00:13
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Koronavirüs salgınında henüz en kötü durumla karşılaşmadık DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Koronavirüs salgınında henüz en kötü durumla karşılaşmadık         
00:02
Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu         
23:55
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu         
23:54
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı         
23:41
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14 bin 500 yeni kadro tahsis etti Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14 bin 500 yeni kadro tahsis etti         
23:29
Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti         
23:27
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak         
23:01
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi         
23:00
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı         
22:55
Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti         
22:52
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı         
22:33
Madagaskar Cumhurbaşkanı, Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti         
22:24
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor         
22:22
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir         
22:08
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor         
22:05
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi         
21:55
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü         
21:26
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi         
21:22
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi         
21:14
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti         
21:06
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi         
21:06
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı         
20:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi         
20:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz         
20:07
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti! Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!         
19:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 00:53:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dört ünlü Instagram canlı yayınında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]