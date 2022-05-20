Dört yaşındaki Samsung modeline güncelleme müjdesi - Son Dakika
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Dört yaşındaki Samsung modeline güncelleme müjdesi

20.05.2022 18:36
Dört yaşındaki Samsung modeline güncelleme müjdesi

Dört yıl önce piyasaya sürülen Samsung Galaxy Note 9, birçok güvenlik açığını gideren Mayıs 2022 güncellemesini aldı.

Android cihazlar uzun süre güncelleme almadıkları yönünde eleştirilse de, Samsung bu konuda büyük bir başarı sergiliyor. Teknoloji devi geçtiğimiz aylarda bazı amiral gemisi modellerine 4 yıl işletim sistemi ve 5 yıl da güvenlik güncellemesi vereceğini duyurmuştu.

SamMobile'ın haberine göre Samsung Galaxy Note 9 için Mayıs 2022 güncellemesi Almanya'da yayınlandı. N960FXXS9FVE1 yapı numarasıyla çıkan güncellemeyle birlikte birçok güvenlik ve gizlilik açığı giderilirken, yazılımsal hatalar da düzeltildi ve telefonun sistem performansı iyileştirildi.

Samsung Galaxy Note 9 için güvenlik güncellemesi

Güncellemenin önümüzdeki günlerde diğer Avrupa ülkelerinde de yayınlanması bekleniyor. Size gelip gelmediğini kontrol etmek için: Ayarlar » Yazılım güncellemesine gidip İndir ve yükle üzerine dokunarak en son yazılım güncellemesini indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

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Aynı zamanda Galaxy Note 9 için yayınlanan son üretici yazılımı dosyasını manuel olarak da kurabilirsiniz. Bunun için öncelikle telefonu Download moduna almak ve kabloyla bilgisayara bağlamak gerekiyor. Ardından yazılım dosyası flashlama yöntemiyle cihaza yükleniyor. Ancak bu yöntemin riskli olduğunu unutmamak gerekiyor.

Samsung, Galaxy Note 9 modelini dört yıl önce Android 8.1 işletim sistemiyle piyasaya sürdü. Akıllı telefon 2019 yılının başında Android 9 Pie, 2020'ye gelindiğinde ise Android 10 sürümüne kavuştu. Galaxy Note 9, Android güncellemelerini almayı durdurmuş olsa da, hala sık sık güvenlik yamaları alıyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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