Son Dakika Haberleri: Dört Yıldır Aranan Fetö'cü Avukat Yakalandı

Dört Yıldır Aranan Fetö'cü Avukat Yakalandı

44 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen ve 4 yıldır aranan avukat yakalandı.

Dört Yıldır Aranan Fetö'cü Avukat Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen ve 4 yıldır aranan avukat yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'terör örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak' suçu ile 4 yıldır aranan avukat N.T.'nin Eskişehir'de bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Terörle Mücadele ekipleri, bulunduğu eve yaptıkları operasyon neticesinde 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan avukat N.T.'yi yakaladı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:54 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yağmur Aşık, "Fuhuştan Sabıkası Var" İddialarına Cevap Verdi! Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı!

Polis, Gizlice Girdiği Eğlence Merkezlerine Ceza Yağdırdı Dilenci Kadın Yakayı Ele Verince Arkadaşını İhbar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 11:38:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dört Yıldır Aranan Fetö'cü Avukat Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]