Dört Yıldır Aranan Firari Fetö Hükümlüsü Saklandığı Evde Yakalandı
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Eskişehir'de yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Eskişehir
'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 4 yıldır aranan Halil S.'nin şehir merkezindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen operasyonda Halil S. gözaltına alındı.
Hakkında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince verilen 3 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:14 Kaynak: İHA
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