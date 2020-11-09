Dörtdivan ilçesinde "Toplulaştırma Projesi" devam ediyor - Son Dakika

Dörtdivan ilçesinde "Toplulaştırma Projesi" devam ediyor

09.11.2020 11:55
Dörtdivan ilçesinde

Bolu'da, 2021 yılında 4 bin 500 hektar arazinin toplulaştırılması hedefleniyor.

Bolu'da, 2021 yılında 4 bin 500 hektar arazinin toplulaştırılması hedefleniyor.

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün Bolu'ya yaptığı yatırımlarla, ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği, Bolu ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı belirtildi.

Bolu'nun Dörtdivan ve Gerede ilçesine bağlı köylerde yürütülen toplulaştırma çalışmaları ile ilgili DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, şunları kaydetti:

"Bolu ili Dörtdivan ilçesinde 28, Gerede ilçesinde de 22 köyde gölet ve sulama sistemi ile arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Dörtdivan ilçesinde toplam 26 bin 500 hektar üzerinde yapılan arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme sonucunda 16 bin 986 olan parsel sayısı 11 bin 590'a düşecektir. Gerede ilçesinde toplulaştırma öncesi parsel sayısı 19 bin 386 olup, toplulaştırma sonrası 12 bin 620'ye düşecektir. Sulama sistemleri ve toplulaştırma çalışmaları kapsamında; geleneksel tarım sorunları çözülen ve suya kavuşan üretim deseninde önemli farklılar oluşmuştur. Geçmiş yıllarda kuru tarımın ağırlıkta olduğu beldede; silajlık mısır, danelik mısır, şekerpancarı, çilek ve sebze yetiştiriciliğine yönelim artmış olup gelecek yıllarda üretim faaliyetlerinin bu yönde artacağı tahmin edilmektedir. Bolu İlinde yürütülen Bolu 1. Kısım AT ve TİGH Projesi kapsamında toplam 26 bin 500 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları devam etmekte olup 2020 yılı sonunda 12 bin hektar alanın Arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanması hedeflenmektedir."

Dörtdivan, Gerede, Tarım, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dörtdivan ilçesinde 'Toplulaştırma Projesi' devam ediyor - Son Dakika


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