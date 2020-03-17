Dörtlü zirvede, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum,... - Son Dakika

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Dörtlü zirvede, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum,...
6 saat önce
Dörtlü zirvede, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, AB'nin durumu ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:36 Kaynak: AA
Dörtlü zirvede, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, AB'nin durumu ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
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