Son Dakika Haberleri: Dörtlü zirvede Suriye'de sivillere saldırıların sonlandırılması kararı
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Dörtlü zirvede Suriye'de sivillere saldırıların sonlandırılması kararı

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Dörtlü Zirve'de liderlerin, mültecilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerinin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirttikleri bildirildi.

Dörtlü zirvede Suriye'de sivillere saldırıların sonlandırılması kararı, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Dörtlü Zirve'de liderlerin, mültecilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerinin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirttikleri bildirildi.


İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katıldığı Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

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Boris Johnson, İngiltere, Londra, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:43 
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