Son Dakika Haberleri: Dortmund'a Arjantinli Genç Savunmacı!

Dortmund'a Arjantinli Genç Savunmacı!

55 dakika önce

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Arjantin temsilcisi Boca Juniors'tan 19 yaşındaki Leonardo Balerdi'yi transfer etti.

Dortmund'a Arjantinli Genç Savunmacı!, System.String[]
Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Arjantin temsilcisi Boca Juniors'tan 19 yaşındaki Leonardo Balerdi'yi transfer etti. Alman kulübünden yapılan açıklamada, Arjantin'in 20 yaş altı milli takımında da forma giyen savunma oyuncusu Balerdi ile "uzun süreli bir sözleşme" imzalandığı belirtildi.

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Balerdi'nin transferinin ileriye dönük olduğunu ifade ederek,sezon sonunda yapılması planlanan savunma oyuncusu transferinin öne alındığını kaydetti.

Alman basınında yer alan haberlere göre sarı-siyahlı kulüp, 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzaladığı Balerdi'nin bonservisi için yaklaşık 16 milyon euro ödedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:09 

Boca Juniors, Borussia Dortmund, Arjantin, Güncel
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