Dortmund'a zor rakip, Hertha Berlin formda! Öne çıkan iddaa tahmini ise... - Son Dakika

Dortmund'a zor rakip, Hertha Berlin formda! Öne çıkan iddaa tahmini ise...

Bu bir ilandırDORTMUND - HERTHA BERLİNBayern yenilgisini Paderborn deplasmanında 6-1 kazanarak yapan Dortmund'da, geçtiğimiz hafta arasının en çok konuşulan olayı Jadon Sancho, Axel Witsel, Dan-Axel Zagadou, Raphael Guerreiro ve Manuel Akanji'nin berberle karantina kurallarını ihlal eden pozlarıydı.

Dortmund'a zor rakip, Hertha Berlin formda! Öne çıkan iddaa tahmini ise..., System.String[]

Bu bir ilandır


DORTMUND - HERTHA BERLİN


Bayern yenilgisini Paderborn deplasmanında 6-1 kazanarak yapan Dortmund'da, geçtiğimiz hafta arasının en çok konuşulan olayı Jadon Sancho, Axel Witsel, Dan-Axel Zagadou, Raphael Guerreiro ve Manuel Akanji'nin berberle karantina kurallarını ihlal eden pozlarıydı.


Almanya Kulüpler Birliği (DFL) yaptığı yazılı açıklamaya, Akanji ve Sancho'ya para cezası verirken, diğer oyunculara hiçbir ceza kesilmedi, oyuncular 14 günlük karantinaya sokulmadı...


Mahmoud Dahoud, Nico Schulz, Marco Reus zaten sakat, Mats Hummels cezalı, Erling Haaland da belirsiz; son maçların formda isimleri Sancho ile Guerreiro'nun olası karantinaları TD Lucien Favre'nin canını çok sıkardı.


Salgın dönüşü 4 maçta 10 puan toplayan Hertha Berlin'de ise, 2 haftadır Vedad Ibisevic suskun ama kenardan gelip golleri sıralayan Krzysztof Piatek parlamaya başladı.


Alman medyasında TD Bruno Labbadia'nın bunu göz önünde bulundurmaya devam edeceği, Ibisevic ile rakibi yoracağı ve Piatek ile kenardan takviye yapacağı görüşü hakim...


6 isim ise kesin olarak zorlu 90 dakikada forma giyemeyecek! Ön libero Santiago Ascacibar (3 maçtır yoktu), forvet Matheus Cunha (son hafta oynamadı), kanat alternatifi Salomon Kalou (uzun süredir kadro dışı), yedek kalec, Thomas Kraft, sol bek Marvin Plattenhardt (son hafta oynamadı) ve sağ açık Marius Wolf (koronavirüs sonrası hiç oynamadı).


Dortmund ligdeki son 8 maçının 7'sini kazandı.


%29'luk kesim lider Bayern'i amansız takibi süren ve geçtiğimiz hafta farklı kazanan Dortmund'a güveniyor...


Bundesliga'nın dikkat çeken genç yıldızlarından, Jadon Sancho!




Raphael Guerreiro, Axel Witsel, Hertha Bsc, Dortmund, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 09:43 

Son Dakika Spor Dortmund'a zor rakip, Hertha Berlin formda! Öne çıkan iddaa tahmini ise... - Son Dakika Spor
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