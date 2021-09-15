Dortmund Başkanı Hans Watzke endişeli konuştu: İstanbul'da olmak güzel ama Beşiktaş'la oynamak değil

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Borussia Dortmund Başkanı Hans Joachim Watzke ve yönetimi, VodafonePark'ta yemekte ağırlandı. Beşiktaş Başkanı Çebi, rakip başkana hediyeler takdim etti. Oldukça sıcak şekilde karşılanan Watzke, misafirperverlikten çok memnun olduğunu ifade etti. Ancak Beşiktaş'la İstanbul'da oynamanın zor olduğunun da altını çizdi.

"BU KADAR GÜZEL OLMAYACAK"

Başkan Watzke, "İstanbul'da olmak her zaman çok güzel. İnsanlar burada çok cana yakın. Burada çok güzel ağırlanıyoruz. Ama Beşiktaş'a karşı oynamak bu kadar güzel olmayacak" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENENİN ŞAMPİYONU"

Watzke, sözlerini şöyle tamamladı: Beşiktaş oldukça güçlü bir takım. Harika bir stattayız. Çok etkilendim. Geçen seneyi şampiyon olarak tamamladılar. Onlara karşı dikkatli olmalıyız. Umarım bu büyük maça hazırızdır.