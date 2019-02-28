Dortmund Deplasmanda Üç Puan Peşinde

BUNDESLIGA lideri Dortmund 24. hafta açılış maçında Augsubrg ile oynayacak.

BUNDESLIGA lideri Dortmund 24. hafta açılış maçında Augsubrg ile oynayacak. İki takım arasındaki karşılaşma Augsburg kentinde yarın akşam saat 20.30'da başlayacak. İki takım Bundesliga'da şimdiye kadar yedi kez karşı karşıya geldi.



Augsburg'un Dortmund'a karşı şimdiye kadar bir galibiyeti bulunmuyor. Ligde 54 puanla lider olan Dortmund, beş kez rakibini yendi. İki kez de takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı. Son haftaların formsuz ekibi Augsburg, bu sezon ligde oynadığı son 14 maçtan sadece birinde galip gelebildi. Altı yenilgi ve yedi de beraberlik aldı. Son haftalarda kolay gol de yiyen Augsburg, oynadığı son üç lig maçında kalesinde 12 gol gördü.



KOMŞU KENTLERİN TAKIMLARI



Ligde cumartesi altı karşılaşma var. Günün en ilginç maçı iki komşu kentin takımları olan Schalke ile Düsseldorf arasında oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde fazla umudu kalmayan Schalke ile son haftalarda elde ettiği sonuçlarla dikkatleri çeken Düsseldorf'un ligdeki 20. randevusu olacak. İki takım arasındaki maçlarda Schalke'nin bariz bir üstünlüğü bulunuyor. Schalke 11 kez galip gelirken Düsseldorf üç kez gülen taraf oldu. Beş maç da berabere bitti. Düsseldorf'ta Kenan Karaman ile milli futbolcu Kaan Ayhan, Schalke'de de Suat Serdar ile Ahmed Kutucu maç kadrosunda yer alacak. Kaan Ayhan bu maçta eski kulübüne karşı forma giyecek. Karşılaşmanın başlama saati 15.30.



LİGİN DİBİNDEKİLER KAPIŞACAK



Cumartesi akşamı saat 18.30'da ise lig ikincisi B. Münih ile M'gladbach arasında haftanın en önemli maçı oynanacak. Son haftalarda üst üste puan kaybeden M'gladbach, B. Münih karşısında kötü gidişe dur demenin hesaplarını yapacak. İki takım Bundesliga'da şimdiye kadar 101 kez rakip oldu. Bu maç takımların 102. randevusu olacak. B. Münih 48 kez galip gelirken, M'gladbach 24 kez kazanma sevinci yaşadı. 29 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Konuk B. Münih gollerde de rakibine üstünlük kurdu. B. Münih attığı 190 gole karşılık kalesinde 127 gol gördü. Pazar günü ise ligin alt sıralarında bulunan Stuttgart ile Hannover kozların paylaşacak. İki takım içinde önemli olan karşılaşma Stuttgart'ta saat 15.30'da oynanacak. 24. hafta Kuzey Derbisiyle tamamlanacak. Wolfsburg sahasında Werder Bremen'i konuk edecek. Maçın başlama saati 18.00.

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