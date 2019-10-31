Son Dakika Haberleri: Dortmund geriden gelip kazandı! M'Gladbach, Almanya Kupası dışında kaldı...
Son Dakika Spor Dortmund geriden gelip kazandı! M'Gladbach, Almanya Kupası dışında kaldı...

Dortmund geriden gelip kazandı! M'Gladbach, Almanya Kupası dışında kaldı...

37 dakika önce

Borussia Dortmund, UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile yanı grupta bulunan Borussia Mönchenglabach'ı Signal Iduna Stadı'nda konuk etti.

Dortmund geriden gelip kazandı! M'Gladbach, Almanya Kupası dışında kaldı..., System.String[]

Borussia Dortmund, UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile yanı grupta bulunan Borussia Mönchenglabach'ı Signal Iduna Stadı'nda konuk etti.


İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan karşılaşmanın 71. dakikasında Borussia Mönhengladbach Marcus Thuram'ın golüyle 1-0 öne geçti.


Müsabakanın 77. ve 80. dakikalarında Julian Brandt ile üst üste iki gol bulan Borussia Dortmund karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.


Sarı-siyahlılar böylelikle bir üst tura yükseldi.


Leipzig de bir üst tura çıktı


Leipzig ekibi de deplasmanda Wolfsburg'u 6-1 yenerek Almanya Kupasında 3. tura yükseldi.


Wolfsburglu futbolcu Jeffrey Bruma'nın 13. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Leipzig'in diğer golleri 55. dakikada Marcel Sabitzer, 58. dakikada Emil Forsberg, 61. dakikada Konrad Laimer, 68. ve 88. dakikalarda Timo Werner'den geldi.


Ev sahibi ekibin tek golünü 89. dakikada Wout Weghorst attı.


Borussia Dortmund, Almanya, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:47 
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