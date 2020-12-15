Dortmund'lu Erling Haaland, 2 yıl önce Galatasaray'a transfer oluyordu

Borussia Dortmund'un Norveçli gol makinesi Erling Haaland'ın iki yıl önce Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Sarı kırmızılıların eskide scaut ekibinde bulunan Mustafa Demirtaş, 2018 yılında Galatasaray'ın 20 yaşındaki Norveçli futbolcuyu izlemeye aldığını dile getirdi. Demirtaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Haaland'ı 2018'de takibe aldık ve Terim'e raporladık. Hoca çok beğendi, hemen Davala ve Necati Ateş'i canlı izlemeye gönderdi. Ateş, 10. dakikada hocayı aramış ve uçuyor bu çocuk demiş. Taksit şeklinde bir teklif yapıldı ve olmadı" ifadelerini kullandı.

14 MAÇTA 17 GOL ATTI

2018 yılında Norveç'in Molde takımında forma giyen Haaland, 2019'un ilk gününde Avusturya ekibi Salzburg'a transfer olmuştu. Salzburg'ta gösterdiği performansla Borussia Dortmund'un dikkatini çeken Norveçli golcü, 2020'nin Ocak ayında sarı siyahlıların yolunu tuttu. Bu sezon Dortmund ile toplam 14 maça çıkan Erling Haaland, 17 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.