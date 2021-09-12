Dortmund maçı öncesi Beşiktaş revire döndü! Vida'nın sakatlığı ciddi, Teixeira da oynayamayacak

Vida ve Teixeira, Dortmund maçında yok. Hırvat savunmacı Vida'nın durumu ciddi. Yeni Malatyaspor maçında sakatlık yaşayan Kevin N'Koudou ise durumu ciddi değil. Fransız oyuncu Dortmund maçında forma giyebilecek.

VİDA'DAN KÖTÜ HABER

21 günde Avrupa'da ve ligde kritik 7 maça çıkacak Kara Kartal'da Vida'nın sakatlığı moralleri altüst etti. Savunmanın komutanı Vida, en az 3 hafta yok. Tedavi ve kondisyon yüklemesiyle bu süreç 6 haftayı bulacak.