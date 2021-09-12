Dortmund maçı öncesi Beşiktaş revire döndü! Vida'nın sakatlığı ciddi, Teixeira da oynayamayacak
12.09.2021 13:00
Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Alex Teixeira, sakatlıkları nedeniyle çarşamba günü oynanacak Borussia Dortmund maçında forma giyemeyecek. Vida en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak, tedavi ve antrenman eksiğinin kapatılmasıyla bu süreç 6 haftayı bulacak. Yeni Malatya maçında sakatlanan N'Koudou'nun durumu ise ciddi değil. Dortmund maçında Forma giyebilecek.
Vida ve Teixeira, Dortmund maçında yok. Hırvat savunmacı Vida'nın durumu ciddi. Yeni Malatyaspor maçında sakatlık yaşayan Kevin N'Koudou ise durumu ciddi değil. Fransız oyuncu Dortmund maçında forma giyebilecek.
VİDA'DAN KÖTÜ HABER
21 günde Avrupa'da ve ligde kritik 7 maça çıkacak Kara Kartal'da Vida'nın sakatlığı moralleri altüst etti. Savunmanın komutanı Vida, en az 3 hafta yok. Tedavi ve kondisyon yüklemesiyle bu süreç 6 haftayı bulacak.
Son Dakika 12:47 Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi. 12:36 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı 12:26 Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı 12:11 Fatih Terim'i görmek isteyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı 11:53 Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası 11:12 İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi 10:24 Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi 09:13 Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı