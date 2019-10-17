Son Dakika Haberleri: Dortmund, Raphael Guerreiro'nun sözleşmesini uzattı!
Son Dakika Spor Dortmund, Raphael Guerreiro'nun sözleşmesini uzattı!

Dortmund, Raphael Guerreiro'nun sözleşmesini uzattı!

1 saat önce

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Raphael Guerreiro'nun bu sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Dortmund, Raphael Guerreiro'nun sözleşmesini uzattı!, System.String[]

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Raphael Guerreiro'nun bu sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.


Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, 25 yaşındaki Portekizli futbolcunun uluslararası tecrübeye sahip olduğunu ve bir çok mevkide oynayabileceğini ifade ederek, Guerreiro'nun takımda da büyük saygı gördüğünü kaydetti.


2016'da Borussia Dortmund'a transfer olan Guerreiro, Bundesliga'da oynadığı 61 maçta 10 gol attı.


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Borussia Dortmund, Raphael Guerreiro, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:22 
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