Dortmund, sahasında Union Berlin'i 5-0 yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Dortmund, sahasında Union Berlin'i 5-0 yendi - Son Dakika Spor

Dortmund, sahasında Union Berlin'i 5-0 yendi

37 dakika önce

Bundesliga'da 20. hafta mücadelesinde Lucien Favre'nin takımı Borussia Dortmund ile Urs Fischer'in çalıştırdığı Union Berlin kozlarını paylaştı. Dortmund, mücadeleyi 5-0 kazandı. Erling Haaland, kaydettiği 2 golle maça yine damga vurdu.

Dortmund, sahasında Union Berlin'i 5-0 yendi, System.String[]

Bundesliga'nın 20. haftasında Borussia Dortmund, evinde Union Berlin'i konuk etti. Borussia Dortmund, Union Berlin'i 5-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.

Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 13'te Jadon Sancho, 18 ve 76'da Erling Haaland, 68'de Marco Reus ile 70'te Axel Witsel kaydetti.

HAALAND YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Borussia Dortmund'un yeni transferi Norveçli genç yıldız Erling Haaland, Bundesliga'daki ilk 3 maçında 7. golüne ulaştı.

Bu sonuçla Borussia Dortmund, puanını 39'a çıkardı. Union Berlin ise 23 puanda kaldı.

Borussia Dortmund, Union Berlin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:31 
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