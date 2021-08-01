Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklif mektubu gönderdi

vrupa Şampiyonası (EURO 2020)'de Macaristan forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız için Sarı-Lacivertiler'e resmi transfer teklifi geldi.
Takvim'in haberine göre; Alman devi Borussia Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye yazılı olarak 12 milyon Euro'luk teklif sundu.
Başarılı savunmacı için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri geri çevirme kararı alan Sarı-Lacivertliler'in Dortmund'u geri çevirdiği belirlendi.
Dortmund'un önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalıp çalmayacağı merakla bekleniyor.
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