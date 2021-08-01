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Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklif mektubu gönderdi - Son Dakika

Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklif mektubu gönderdi

01.08.2021 12:15

Almanya Bundesliga'nın en güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund, Fenerbahçe'ye Attila Szalai için yazılı olarak resmi teklif mektubu gönderdi. Alman devi, Szalai için net 12 milyon euro önerdi. Fenerbahçe, bu teklifi çok düşük buldu.

vrupa Şampiyonası (EURO 2020)'de Macaristan forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız için Sarı-Lacivertiler'e resmi transfer teklifi geldi.

Takvim'in haberine göre; Alman devi Borussia Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye yazılı olarak 12 milyon Euro'luk teklif sundu.

Alman devi Borussia Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı

20 MİLYON EURO

Başarılı savunmacı için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri geri çevirme kararı alan Sarı-Lacivertliler'in Dortmund'u geri çevirdiği belirlendi.

Dortmund'un önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalıp çalmayacağı merakla bekleniyor.

Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklif mektubu gönderdi

Fenerbahçe, Dortmund, Alman, Euro, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklif mektubu gönderdi - Son Dakika Spor


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