Dortmund'ta Öldürülen Kubaşık İçin Yürüdüler

Almanya'nın Dortmund kentinde ırkçı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) tarafından katledilen Mehmet Kubaşık için gerçekleştirilen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Almanya'nın Dortmund kentinde ırkçı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) tarafından katledilen Mehmet Kubaşık için gerçekleştirilen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.



Almanya'nın Dortmund kentinde 4 Nisan 2006'da öldürülen Mehmet Kubaşık için, katledilişinin 13. yılında pek çok kurum tarafından yapılan çağrı üzerine gerçekleştirilen anma törenine yüzlerce kişi katıldı.



Kubaşık'ın öldürüldüğü Mallinckrodt Caddesi'de yapılan anıta çiçek konulmasıyla başlayan anma etkinliğinde yapılan konuşmalarda cinayetlerin yeterince araştırılmadığına vurgu yapılarak, faillerin korunduğu ve ırkçıların bu sayede daha da güçlendiği belirtildi. Çeşitli okullardan öğrenci temsilciliklerinin de katıldığı etkinlikte öğrenciler, "Irkçılığa yer yok" yazılı pankartlar taşıdı.



Bu yıl anma etkinliğine Mehmet Kubaşık'ın Türkiye'deki mezarı başında olmalarından dolayı katılamayan Kubaşık ailesinden Gamze Kubaşık'ın gönderdiği sesli mesaj katılımcılara dinletildi. Gamze Kubaşık gönderdiği sesli mesajda suçluların cezalandırılmadığını ve yalanlarla oyalandırıldıklarını söyledi.



Daha sonra NSU kurbanları için Dortmund Belediyesinin yaptırdığı anıta kadar bir yürüyüş düzenlendi.



Essen Başkonsolosluğundan konferans



Sekizi Türk, biri Yunan, biri de Alman polis olmak üzere 10 kişiyi öldüren, çok sayıda banka soygunu ile bombalama olaylarını gerçekleştiren terör örgütü NSU, Türkiye'nin Essen Başkonsolosluğunda düzenlenen konferansta ele alındı. NSU davasının müdahil avukatları Mehmet Daimgüler ile Seda Başay Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta NSU davası hakkında bilgi verdi. - KÖLN

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