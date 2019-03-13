Dortmund Transfer Atağına Geçti

Dortmund, Mesut Özil'in Alman milli takımı bırakmasından sonra Joachim Löw tarafından 10 numaralı forma teslim edilen 22 yaşındaki Brand, Leverkusen'de adını duyurdu.

Dortmund, Mesut Özil'in Alman milli takımı bırakmasından sonra Joachim Löw tarafından 10 numaralı forma teslim edilen 22 yaşındaki Brand, Leverkusen'de adını duyurdu. Topa hakimiyetinin yanı sıra tempolu oyunuyla da dikkatleri çeken Brand'ı alarak orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Dortmund, Brand için 25 milyon euroyu gözden çıkardı. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brand'ı almak için sarı siyahlı kulübün sözleşmede yazan 25 milyonu euro karşılığında serbest kalır maddesini işletmek istiyor. Sarı siyahlı kulüp ayrıca defansa da isim arayışında.



HERTHA'LI STARK



Hertha'da oynayan 23 yaşındaki Stark Dortmund'un istediği isim. 1.90 boyunda ve hava hakimiyeti çok güçlü olan Stark'ı Löw'ün milli takıma çağırması bekleniyor. Alman basını Stark'ın Dortmund'a şartlı sıcak baktığını yazdı. Yedek kalmak istemeyen Stark'ın ancak Dortmund'da ilk stoperi olması durumunda sözleşmeye imza atacağını yazdı. Dortmund'da bu mevkide oynayacak dört futbolcu bulunuyor. Kulüp Stark'ı renklerine bağlaması durumunda Ömer Toprak, Abdou Diallo, Manuel Akanji ve Axel Zagadou gibi futbolculardan bir veya ikisi ile yollarını ayırması gerekecek.

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