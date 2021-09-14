Dortmund'un Beşiktaş maçı kamp kadrosunda 6 dikkat çeken eksik var

Beşiktaş'ın yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde Vodafone Park'ta karşı karşıya geleceği Dortmund, İstanbul için yola çıktı. Kamp kadrosunda 6 önemli eksik var. Emre Can, Thorgan Hazard, Zagaou, Schulz, Reyna ve Schmelzer bu maçta forma giyemeyecek.

Borussia Dortmund'da kamp kadrosu belli oldu. Alman ekibinin kadrosunda Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagaou, Schulz ve Schmelzer yer almadı. Ancak takımın temel taşları Akanji, Witsel, Reus, Meunier, Haaland, Brandt, Dahoud gibi yıldızlar kadroda. Borussia Dortmund'un Beşiktaş ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda bulunan isimler şöyle: Manuel Akanji, Jude Bellingham, Julian Brandt, Mahmoud Dahoud, Raphael Guerreiro, Erling Haaland, Marwin Hitz, Mats Hummels, Reinier, Ansgar Knauff, Gregor Kobel, Donyell Malen, Thomas Meunier, Youssoufa Moukoko, Marin Pongracic, Felix Passlack, Marco Reus, Luca Unbehaun, Axel Witsel, Marius Wolf.

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